Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Выставка живописца Эдуарда Шарипова откроется в Пскове 15 декабря

15 декабря в 17:00 Центральная городская библиотека приглашает на открытие выставки живописи «Северо-Запад» члена Союза художников России, члена псковского регионального общественного движения «ПсковАрт» Эдуарда Шарипова. Об этом ПАИ сообщили в библиотеке.

Фото предоставлено библиотекой

В экспозиции будет представлено 25 пейзажей. На открытии выставки будет авторская лекция «Живопись: философия цвета».

«Я – наблюдатель чуть отстранённый, в своей тайной нирване, чтобы услышать иное, мне надо было заглушить свои чувства, заглушить ежесекундное биение природы, стать древним воином диких полей, придавить материю живого, отсечь лишнее, чтобы услышать тайный зов древней равнины. Я – поэт, я – тайный философ и древний шаман. Я пытаюсь приблизиться в своей живописи к границам второй реальности», – сообщил Эдуард Шарипов.

Выставка будет работать до 11 января.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 декабря 2023

Юлия Пересильд стала лауреатом премии «Звезда театрала»
11 декабря 2023

Приглашаем на прогулку по предновогоднему вечернему Пскову
11 декабря 2023

Посвящённая событиям Великой Отечественной войны фотовыставка открылась в Стругах Красных
11 декабря 2023

Лауреат Нобелевской премии ответил на вопрос ПАИ
11 декабря 2023

Телемост между Псковом и Китаем проходит в Псковском драмтеатре
11 декабря 2023

Выставка-ярмарка «Коляда» откроется в Пскове 20 декабря
10 декабря 2023

Псковские студенты стали лауреатами конкурса имени Рахманинова в Великом Новгороде
10 декабря 2023

Два псковских писателя получили высшую премию Союза писателей России в Москве

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...