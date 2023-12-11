Выставка живописца Эдуарда Шарипова откроется в Пскове 15 декабря

11:11, 12 декабря 2023, ПАИ

15 декабря в 17:00 Центральная городская библиотека приглашает на открытие выставки живописи «Северо-Запад» члена Союза художников России, члена псковского регионального общественного движения «ПсковАрт» Эдуарда Шарипова. Об этом ПАИ сообщили в библиотеке.

В экспозиции будет представлено 25 пейзажей. На открытии выставки будет авторская лекция «Живопись: философия цвета».

«Я – наблюдатель чуть отстранённый, в своей тайной нирване, чтобы услышать иное, мне надо было заглушить свои чувства, заглушить ежесекундное биение природы, стать древним воином диких полей, придавить материю живого, отсечь лишнее, чтобы услышать тайный зов древней равнины. Я – поэт, я – тайный философ и древний шаман. Я пытаюсь приблизиться в своей живописи к границам второй реальности», – сообщил Эдуард Шарипов.

Выставка будет работать до 11 января.