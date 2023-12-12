Новые новогодние украшения появятся в Острове в этом году

17:47, 12 декабря 2023, ПАИ

Дополнительные новогодние украшения закупят для Острова, сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в беседе с корреспондентом ПАИ.

Новые украшения будут висеть на центральных улицах города и главной городской ёлке, которая традиционно будет установлена на центральной площади, отметил Дмитрий Быстров.

Прошлогодние украшения приведут в порядок и повесят на улицах Острова совсем скоро, уточнил глава района.

Что касается новогодней ёлки, то, по словам Дмитрия Быстрова, уже выбрали несколько деревьев, которые подходят на её роль. «Есть из чего выбрать», – заключил глава района.