Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Кардинальное изменение системы «всё включено» ожидается в Турции

Кардинальное изменение системы «всё включено» ожидается в Турции, сообщает издание Turizm Gazetesi.

Система All inclusive («всё включено») претерпит изменения из-за резкого увеличения затрат отелей в последние годы. Полного отказа от системы «всё включено» не ожидается, однако она может смениться моделью «плати по мере использования». При покупке тура будет предложено несколько категорий на выбор, которые турист может оплатить. Например, таким «опциональным» предлагается сделать доступный алкоголь. После изменения системы туристы смогут воспользоваться услугами «всё включено» без алкоголя.

Отмечается, что новая модель «плати по мере использования» поможет отелям создать ценовое преимущество.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













12 декабря 2023

Тротуары в Пскове будут посыпаны после оттепели – Борис Елкин
12 декабря 2023

Порядка ста бригад псковских энергетиков проверяют ЛЭП после снегопада
12 декабря 2023

Около 950 гдовичей прошли диспансеризацию в ФАПах
12 декабря 2023

Первые заявки поступили на премию «Народное признание 2023»
12 декабря 2023

Яблоки и груши от одного из лучших фермеров можно приобрести на рынке выходного дня в Пскове
12 декабря 2023

Борис Елкин станет гостем программы «Оглавление»
12 декабря 2023

Около пяти миллионов рублей планируют потратить на благоустройство парка 300-летия прокуратуры в Пскове
12 декабря 2023

Евгений Мурахвери: В Пскове молодёжи можно обратиться с любой идеей

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...