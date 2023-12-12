Кардинальное изменение системы «всё включено» ожидается в Турции

12:21, 12 декабря 2023, ПАИ

Кардинальное изменение системы «всё включено» ожидается в Турции, сообщает издание Turizm Gazetesi.

Система All inclusive («всё включено») претерпит изменения из-за резкого увеличения затрат отелей в последние годы. Полного отказа от системы «всё включено» не ожидается, однако она может смениться моделью «плати по мере использования». При покупке тура будет предложено несколько категорий на выбор, которые турист может оплатить. Например, таким «опциональным» предлагается сделать доступный алкоголь. После изменения системы туристы смогут воспользоваться услугами «всё включено» без алкоголя.

Отмечается, что новая модель «плати по мере использования» поможет отелям создать ценовое преимущество.