Несчастный случай на заводе по производству кирпича произошёл в Пскове
Несчастный случай на производстве произошёл на одном из предприятий в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в Государственной инспекции труда Псковской области.
В производственном цеху на предприятии ООО «Орион-М» 39-летний работник получил производственную травму. Он ушиб пяточную кость при толкании груза, потому что его нога застряла между рельсами и шпалами.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Отметим, что ООО «Орион-М» – это предприятие Пскова по производству и реализации керамического кирпича.
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