Несчастный случай на заводе по производству кирпича произошёл в Пскове

12:54, 12 декабря 2023, ПАИ

Несчастный случай на производстве произошёл на одном из предприятий в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в Государственной инспекции труда Псковской области.

В производственном цеху на предприятии ООО «Орион-М» 39-летний работник получил производственную травму. Он ушиб пяточную кость при толкании груза, потому что его нога застряла между рельсами и шпалами.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Отметим, что ООО «Орион-М» – это предприятие Пскова по производству и реализации керамического кирпича.