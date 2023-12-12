Псковичам рассказали, как законно заготовить дрова на зиму

12:42, 12 декабря 2023, ПАИ

О том, как можно законно заготовить дрова на зиму своими силами, рассказал председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов, пишет «АиФ-Псков».

В регионе ежегодно фиксируются десятки случаев незаконной вырубки леса, отметил он.

«Я бы не сказал, что это какой-то бич Псковской области», – подчеркнул эксперт и пояснил, что Псковщина не лидирует ни по количеству незаконных рубок, ни по объёмам спиленного в сравнении с другими регионами России.

При этом псковичи могут совершенно законно заготавливать дрова самостоятельно. Для этого всего лишь нужно заключить договор купли-продажи в местном лесничестве, а далее ведомство выделит площадь для вырубки.

Также в Псковской области разрешён сбор валежника. «У нас в области самое либеральное законодательство по сбору валежника: любой гражданин его имеет право собирать», – сказал Виктор Мусатов.

Однако собирать можно только ветки, части стволов или поваленные деревья, чья корневая система не связана с почвой.

Полную статью о том, как заготовить на зиму дрова и не попасть под суд, можно прочитать здесь.