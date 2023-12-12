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Первые заявки поступили на премию «Народное признание 2023»

Первые заявки поступили на общественную премию «Народное признание 2023».

Первые заявки поступили на общественную премию «Народное признание 2023». Фото: из архива ПАИ

Среди первых конкурсантов в номинации «Событие» – фестиваль воздушных змеев «Высоко в небе», а также автопробег восстановленной техники в Невеле.

Фестиваль воздушных змеев «Высоко в небе». Фото: ПАИ

Фестиваль «Высоко в небо» проводился в этом году впервые и сразу же собрал более 500 жителей Пскова. Мероприятие объединило молодые семьи города, в числе которых были и семьи мобилизованных. Организаторами фестиваля выступил Молодежный парламент при Псковском областном Собрании депутатов совместно с администрацией Пскова.

Фото здесь и далее предоставлены заявителями участников

В Невеле же военно-исторический клуб «Моторы Победы» провёл пробег колонны, в которую входила полностью восстановленная до оригиналов техника, среди которой был танк Т-38, мотоцикл М-72, знаменитая полуторка и другие.

Кроме прочего, в номинации «Наша марка» поступила заявка от бренда «Красный Город». Знаковым продуктом и настоящим символом бренда стала клюква в сахарной пудре, которая продаётся по всей России.

Остальные заявки пока что проверяются организаторами. 

Премия «Народное признание» проходит в 14-й раз. Ее учредителями являются Псковское агентство информации, средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.

Победителей назовут в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».

Премия «Народное признание» проходит в несколько этапов. После этапа выдвижения, который завершится 25 февраля, 28 февраля стартует первый этап народного голосования. Церемония вручения запланирована на конец февраля.

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

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