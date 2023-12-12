Около 950 гдовичей прошли диспансеризацию в ФАПах

13:36, 12 декабря 2023, ПАИ

Около 950 гдовичей прошли диспансеризацию в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП). Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Диспансеризацию в ФАПах в Гдовском районе прошли в четыре раза больше людей, чем в прошлом году, отметили в комитете.

Диспансеризацию могут пройти даже жители деревни Трутнево Гдовского района и Полновской волости. В другие крупные населённые пункты района специалисты из Гдова приезжают по графику, который сообщается заранее местным жителям.

Напомним, что диспансеризация проходит в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.