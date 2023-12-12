Порядка ста бригад псковских энергетиков проверяют ЛЭП после снегопада
Порядка ста бригад энергетиков проверяют линии электропередачи после снегопада в Псковской области сегодня, 12 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале «Россети Северо-Запад».
В ночное время специалисты применяют налобные фонарики, освещение бригадного автомобиля. Также для преодоления глубокого снега они используют снегоступы, рассказал мастер Новоржевского РЭС Алексей Максимов.
«Приходится ходить на лыжах, труднодоступная местность и очень тяжело, снега очень много. Приходится ходить только пешком», – поделился мастер Островского РЭС Александр Макаров.
Напомним, после небольшой оттепели в Псковской области прогнозируется гололедица.
Яблоки и груши от одного из лучших фермеров можно приобрести на рынке выходного дня в Пскове
Около пяти миллионов рублей планируют потратить на благоустройство парка 300-летия прокуратуры в Пскове