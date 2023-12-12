Порядка ста бригад псковских энергетиков проверяют ЛЭП после снегопада

13:47, 12 декабря 2023, ПАИ

Порядка ста бригад энергетиков проверяют линии электропередачи после снегопада в Псковской области сегодня, 12 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале «Россети Северо-Запад».

В ночное время специалисты применяют налобные фонарики, освещение бригадного автомобиля. Также для преодоления глубокого снега они используют снегоступы, рассказал мастер Новоржевского РЭС Алексей Максимов.

«Приходится ходить на лыжах, труднодоступная местность и очень тяжело, снега очень много. Приходится ходить только пешком», – поделился мастер Островского РЭС Александр Макаров.

Напомним, после небольшой оттепели в Псковской области прогнозируется гололедица.