Яблоки и груши от одного из лучших фермеров можно приобрести на рынке выходного дня в Пскове

13:19, 12 декабря 2023, ПАИ

Интенсивные яблоневые сады с капельным поливом заложил в этом году фермер Иван Мельник в Себежском районе. Такие технологии позволяют получить максимально высокий урожай на небольшом участке в короткие сроки.

Сейчас яблоневые сады Ивана Мельника располагаются на территории почти 80 га, в этом году площадь посадок увеличилась на 18 га. В Псковском и Себежском районах фермер выращивает около 60 сортов яблок и груш, производит 250 тонн фруктов в год, а также выращивает порядка 100 тысяч саженцев плодово-ягодных деревьев, которые продает в нашем регионе и за его пределами.

Плодопитомник Ивана Мельника считается одним из крупнейших на Северо-Западе. Помимо этого, в теплицах закладывают саженцы цветов — порядка 20 тысяч голландских тюльпанов, а также розы и гиацинты.

На развитие хозяйства Иван Мельник неоднократно получал государственные гранты, что помогло ему в развитии производства. Удалось приобрести сельхозтехнику, теплицы, оборудование для подогрева, а также заложить первые гектары яблоневого сада.

С 2011 года фермер сотрудничает с Россельхозбанком и является участником ряда проектов банка, в том числе с Великолукской государственной сельскохозяйственной академией, также неоднократно представлял свою продукцию на ярмарке «Вкусная пятница».

«Я много общаюсь с фермерами Псковской области, и они часто делятся своим позитивным опытом сотрудничества с Россельхозбанком. В частности, многие фермеры пользуются льготным кредитованием и другими привлекательными продуктами для сельхозпроизводителей», - сказал Иван Мельник и добавил, что выгодная система кредитования РСХБ помогла и ему в развитии фермерского хозяйства.

Иван Мельник также отметил широкие возможности, которые предоставляет входящий в экосистему Своё маркетплейс Своё Фермерство. Эта площадка помогает сельхозпредприятиям в более эффективном ведении бизнеса.

«Кроме того, проект Россельхозбанка «Вкусная пятница» - выгодная площадка для фермеров с целью расширения клиентской базы и прекрасная возможность посетителям попробовать фермерскую продукцию», - сообщил псковский фермер.

Яблоки и груши каждую субботу фермер привозит на рынок выходного дня в Пскове. Фрукты прекрасно сохраняются свежими в холодильниках до февраля, отметил Иван Мельник.

В ближайших планах - строительство фруктохранилища. На эти цели Иван Мельник направит средства гранта от Министерства сельского хозяйства РФ, выдаваемого в рамках поддержки семейных ферм.

Сумма грантовых средств составляет 10 млн и еще 13 млн – собственные средства фермера. Строительство планируется завершить в следующем году.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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