Областные соревнования по карате пройдут в Пскове
Чемпионат, первенство и детские региональные соревнования по карате WKF пройдут в спорткомплексе «Олимп» в Пскове 16 декабря. Об этом ПАИ сообщил председатель Федерации карате Пскова Антон Потебня.
В турнире примут участие около 250 спортсменов из Пскова, Великих Лук, Невеля и Новосокольников.
Соревнования пройдут в четырёх категориях: индивидуальное и командное кумите, групповое и индивидуальное ката.
Спортсмены, которые покажут лучший результат, отправятся представлять Псковскую область на чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа, которые пройдут в феврале.
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