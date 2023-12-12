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Спорт

Областные соревнования по карате пройдут в Пскове

Чемпионат, первенство и детские региональные соревнования по карате WKF пройдут в спорткомплексе «Олимп» в Пскове 16 декабря. Об этом ПАИ сообщил председатель Федерации карате Пскова Антон Потебня.

Областные соревнования по карате пройдут в Пскове. Фото: Федерация карате WKF Пскова

В турнире примут участие около 250 спортсменов из Пскова, Великих Лук, Невеля и Новосокольников.

Соревнования пройдут в четырёх категориях: индивидуальное и командное кумите, групповое и индивидуальное ката.

Спортсмены, которые покажут лучший результат, отправятся представлять Псковскую область на чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа, которые пройдут в феврале.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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