Итоги года псковских спортсменов-легкоатлетов обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая итогам года псковских спортсменов-легкоатлетов, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 12 декабря.
С какими результатами завершают год городская и областная федерации, какие планы на будущее строят спортсмены и их тренеры, какие возможности появились за год у легкоатлетов для занятий любимым видом спорта?
О планах и перспективах расскажут председатель Псковской региональной федерации лёгкой атлетики Ирина Нестерова и председатель Федерации лёгкой атлетики Пскова Анна Шкробинец.
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