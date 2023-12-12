Итоги года псковских спортсменов-легкоатлетов обсуждают в медиацентре ПАИ

14:40, 12 декабря 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая итогам года псковских спортсменов-легкоатлетов, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 12 декабря.

С какими результатами завершают год городская и областная федерации, какие планы на будущее строят спортсмены и их тренеры, какие возможности появились за год у легкоатлетов для занятий любимым видом спорта?

О планах и перспективах расскажут председатель Псковской региональной федерации лёгкой атлетики Ирина Нестерова и председатель Федерации лёгкой атлетики Пскова Анна Шкробинец.