Великолукская студентка заняла третье место в турнире по дзюдо в Казани

14:19, 12 декабря 2023, ПАИ

Студентка Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Дарья Баштырева стала бронзовым призёром 15-го турнира по дзюдо среди студентов, посвящённого памяти героев боевой комсомольской дружины КАИ. Соревнования прошли в Казани. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Соревнования собрали 174 участника, среди которых 26 мастеров спорта и 83 кандидата в мастера спорта.

Дарья Баштырева соревновалась в весовой категории до 63 килограммов.

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