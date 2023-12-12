Великолукская студентка заняла третье место в турнире по дзюдо в Казани
Студентка Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Дарья Баштырева стала бронзовым призёром 15-го турнира по дзюдо среди студентов, посвящённого памяти героев боевой комсомольской дружины КАИ. Соревнования прошли в Казани. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.
Соревнования собрали 174 участника, среди которых 26 мастеров спорта и 83 кандидата в мастера спорта.
Дарья Баштырева соревновалась в весовой категории до 63 килограммов.
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