Детский оркестр русских народных инструментов выступил в День Конституции в Пскове

15:45, 12 декабря 2023, ПАИ

Детский оркестр русских народных инструментов выступил на сцене Псковской областной филармонии в День Конституции, 12 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Мероприятие посетили учащиеся псковских школ и их учителя. Перед гостями выступила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. «Конституция страны формировалась столетиями, в том числе и на основе свода законов Псковской земли. Я хочу, чтобы вы запомнили, что один из первых законов нашей страны появился в Псковской области. Псковская судная грамота. Поэтому в этот день мы можем с особой гордостью вспоминать, что живем здесь», – сказала она.

Оркестр исполнил для гостей традиционные музыкальные композиции в современной обработке (дирижёр – Юлия Баранчикова). В состав коллектива вошло около 70 талантливых детей из разных районов Псковской области, отметили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, что проект «Детская филармония» по профессиональному развитию детей стартовал на базе Псковской областной филармонии в Год педагога и наставника при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. В рамках проекта создали Детский камерный оркестр и Детский оркестр русских народных инструментов.

Под руководством опытных педагогов начинающие исполнители смогли пройти уже три образовательные сессии. Это позволило получить как теоретические знания, так и практические навыки, а также дать несколько концертов на сцене.