РПЦ призывает запретить рекламу колдовства

15:29, 12 декабря 2023, ПАИ

Сатанизм как человеконенавистническая идеология должна быть объявлена экстремистской и запрещена в РФ, также следует запретить рекламу колдовства и ограничить в интернете распространение «инструкций» по совершению преступлений, заявил председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, выступая в Общественной палате РФ. Об этом пишет РИА Новости.

Он обратил внимание на статистику по самоубийствам. «По нашим данным, в Российской Федерации в год совершается около пяти тысяч попыток суицида. Попытки суицида не (все. - Ред.) регистрируются, потому что могут быть и неудачные. Это цифра, с которой мы должны работать. Масштаб очень большой», - отметил иерей.

Он напомнил, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл в 2021 году говорил, что проблемы суицидальных групп смерти и молодежной субкультуры, которые получили название «скулшутинг» или «колумбайн» (запрещено в РФ как экстремистское), лежат в псевдорелигиозной сфере - «речь идет об одной из форм сатанизма - новой интерпретации одного из старых языческих культов».

«Идеология сатанизма базируется на ненависти к человеческой личности, жизни как таковой. Дьявол именуется человекоубийцей. Именно поэтому сатанисты сконцентрированы на пропаганде абортов. Эта страшная идеология уже проникла в Россию, мы видим интервью и публикации людей, принадлежащих к этой субкультуре: пропаганда абортов и ритуальные жертвоприношения, суицидальная и деструктивная идеология объединяется с человеко- и детоненавистничеством», - отметил Лукьянов.

«Мы не можем позволить попустительски относиться к тем, кто создает такую идеологию, транслирует, контролирует. Важно выстроить систему защитных мер, оберегая семьи и детей. Патриаршая комиссия настаивает, чтобы понятие деструктивной идеологии включало в себя такие понятия, как «семье- и детоненавистничество» и «идеология сатанизма», которая должна быть полностью запрещена на территории России, объявлена экстремистской», - заявил иерей.

Также он остановился и на рекламе колдовства. «Даже в ООН поднимается проблема о запрете рекламы колдовства. Массовость таких групп показывает, что огромное количество людей вовлекается в эту сферу, используется любопытство человека к духовному миру - это и мошенничество с точки зрения государства, вымогательство у людей денег, но они наживаются и на горе. Вовлечение молодых людей приводит к тяжелейшим не только душевным, но и умственным повреждениям, что отмечают и священники, и психиатры. В этой сфере тоже нужно навести порядок. Поддерживаю предложение ввести запрет на такую деятельность, приравняв ее к деструктивным видам идеологии», - подытожил спикер.