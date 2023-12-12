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Мисс и миссис Псков стали донорами

Победительницы конкурса «Мисс и миссис Псков – 2023 приняли участие в донорской акции по сдаче крови «Красота спасёт мир» сегодня, 12 декабря. Об этом ПАИ сообщили в региональном отделении Российского Красного Креста.

Победительницы конкурса «Мисс и миссис Псков – 2023» приняли участие в донорской акции. Фото Татьяны Савраевой

Донорскую акцию организовали Псковское региональное отделение Российского Красного Креста совместно со Станцией переливания крови Псковской области. Участие в акции приняли победительницы конкурса «Мисс и миссис Псков – 2023» – Александра Линникова, Евгения Морозова, Яна Алтынникова, Татьяна Макарова и Екатерина Тутова.

Все участницы продемонстрировали готовность помогать другим и делать добрые дела. Такие акции привлекают внимание людей к важности донорства, отметили в организации.

Все доноры получили подарки от благотворительной организации.

Прежде всего внутренняя красота способна вдохновить на спасение мира, отметили участницы.

Все донорские процедуры являются безопасными для человека, так как донорские пункты обеспечены стерильными одноразовыми инструментами, а кровь хранится не менее трёх-четырёх месяцев в специальных банках, где проходит карантин и неоднократно тестируется с целью исключения вирусного заражения пациента, заключили в организации.

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