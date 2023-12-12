В Пыталово волонтёры оказали помощь жене участника СВО в уборке двора от снега

18:05, 12 декабря 2023, ПАИ

Помощь жене участника СВО в уборке двора от снега оказали волонтёры в Пыталово, пишет газета «Наша жизнь».

Так, специалисты районного vолодёжного центра и студенты филиала Островского многопрофильного колледжа оказали помощь жене участника СВО, очистив дворовую территорию от снега.

Помощники также поблагодарили её за гостеприимство. «С ней было очень приятно побеседовать за ароматным чаем со свежеиспечёнными пирогами», – отметили волонтёры.

Ранее сообщалось, что очередную партию посылок доставили жители Псковской области в зону СВО.