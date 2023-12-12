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Общество

В Пыталово волонтёры оказали помощь жене участника СВО в уборке двора от снега

Помощь жене участника СВО в уборке двора от снега оказали волонтёры в Пыталово, пишет газета «Наша жизнь».

В Пыталово волонтёры оказали помощь жене участника СВО в уборке двора от снега. Фото здесь и далее: газета «Наша жизнь»

Так, специалисты районного vолодёжного центра и студенты филиала Островского многопрофильного колледжа оказали помощь жене участника СВО, очистив дворовую территорию от снега.

Помощники также поблагодарили её за гостеприимство. «С ней было очень приятно побеседовать за ароматным чаем со свежеиспечёнными пирогами», – отметили волонтёры.

«С ней было очень приятно побеседовать за ароматным чаем со свежеиспечёнными пирогами», – отметили волонтёры

Ранее сообщалось, что очередную партию посылок доставили жители Псковской области в зону СВО.

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