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Общество

В Центробанке рассказали о мошеннической схеме с обновлёнными банкнотами

О новой мошеннической схеме, связанной с обновлением купюр номиналом 5000 рублей, рассказал Центробанк в своём Telegram-канале.

Аферисты звонят людям и сообщают о необходимости проверки подлинности наличных денег, в том числе обновлённых банкнот. Для проверки злоумышленники просят установить на телефон приложение «Банкноты Банка России», но присылают ссылку не на официальное приложение, а на вредоносную программу. После установки фальшивого приложения мошенники получают удалённый доступ к телефону жертвы, банковским приложениям и счетам и похищают с них деньги.

Есть ещё одна мошенническая схема. Злоумышленники под видом соцработников ходят по квартирам и убеждают жильцов (как правило, пожилых людей) обменивать старые купюры номиналом 5000 рублей на «новые». Под видом новых банкнот мошенники подсовывают фальшивые деньги. Центробанк отмечает, что старые банкноты не нужно специально обменивать на новые, те и другие будут параллельно находиться в обращении.

Нельзя устанавливать незнакомые приложения на телефон и переходить по ссылкам незнакомцев. Предложения по обмену или проверке подлинности банкнот нужно игнорировать, а по любым вопросам звонить в свой банк, подчеркнули в ЦБ.

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