Псковские випы - о премии «Народное признание»: Любовь, уважение и внимание

09:17, 15 декабря 2023, ПАИ

Спикеры медиацентра Псковского агентства информации рассказали, зачем, по их мнению, стоит проводить премию «Народное признание», чем полезен этот проект и кому важен.

Директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич:

– Считаю, что это хорошая идея, хороший проект. Для творческих людей важно признание. Премия «Народное признание» – это нечто большее, чем признание отдельного специалиста. Это действительно народное признание, и она влечёт за собой и любовь, и уважение, и внимание.

Это позволяет представить современную атмосферу, потому что каждый год, глядя на тех, кого признают наилучшими, мы понимаем, как меняются люди, что для них важно, кто привлекает особое внимание. Мы начинаем думать, насколько на это влияют средства массовой информации: от интернета до телевизора.

Это очень интересное явление даже с точки зрения социологии. Но самое главное, что «Народное признание» – это самая высшая форма, поскольку это не экспертная форма, а форма общенародной оценки, которая обязательно должна быть.

Директор Государственного музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская:

– Премия «Народная признание» – это отличная обратная связь для номинантов, потому что всё, что мы делаем, мы делаем для людей. Важно понимать, насколько это нужно. Это возможность услышать отзывы о твоей работе и твоём труде. Это хорошая, настоящая, честная премия.

Руководитель филиала Центра профилактики и борьбы со СПИДом и инфекционными заболеваниями Галина Горбунова:

– Там участвуют уникальные люди, все по-своему интересные. Они заслуживают внимания и заслуженно получают эту премию, потому что у них уникальные проекты в бизнесе, медицине, творчестве, производстве – то, что востребовано людьми прямо сейчас.

Сейчас будут востребованы подвиги, военные, участники СВО. Каждый из этих людей достоин уважения. И есть особые героические моменты, за которые люди достойны получить эту премию. Они спасают наши жизни, жизни наших детей, родителей, нашего будущего поколения. Я бы, наверное, эту премию презентовала работникам СВО. Тем, кто служит, защищает нашу Родину.

Руководитель Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Олег Емцев:

– Конечно, такая премия однозначно нужна. Люди должны знать о ней, все-таки всегда приятно, когда человека заметили, заметили то, что он делает. Это стимулирует на ещё большие достижения.

Премия – это большой стимул для деятельности граждан. Люди будут думать: «Что мне сделать такого хорошего, чтобы меня заметили и наградили?» Человек такое существо, что ему приятно, когда его хвалят. Премия повлечёт результаты, тенденции, что-то новое. Это настоящий двигатель для жителей Псковской области.

Почётный ветеран фехтования Пскова Виктор Лукин:

– Слежу за премией каждый год, мне интересно. Часто номинированы люди, которых я знаю, и я полностью согласен с их народным признанием. Наиболее памятный для меня пример – это Алексей Никитин, председатель Федерации ориентирования Псковской области. Мы с ним знакомы со школьных лет. Знаю, что он и его отец очень многое сделали для ориентирования в Псковской области и вообще для российского ориентирования. Родина должна знать своих героев. Нужно знать и быть уверенным, что есть люди, двигающие прогресс. Если бы премии «Народное признание» не было, её бы стоило придумать.

Председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачёва:

– Одно то, что премия проходит столько лет, говорит о многом. И каждый год ПАИ придумывает что-то особенное, чтобы церемония не выглядела стандартно: пришли, получили грамоту и ушли. Получить «Народное признание» - это престижно, и быть номинантом на премию тоже престижно.

Председатель Центра социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев:

– Очень много скромных людей, которые работают, работают и не нужны им никакие грамоты, а человек, может, делает то, что нам и не снилось. И вот такие люди, когда народ их выбрал с помощью премии «Народное признание», – это не только гордость, это вообще какой-то сакральный смысл несёт.

И признание после премии даёт ещё и социальный эффект. Обычный человек может быть героем, может быть тем, на кого стоит равняться, и не важно, где он живет.

«Народное признание» - возможность выделить простого человека труда. Ведь сейчас главное что? Популяризировать, делать модным человека труда, чтобы молодой человек хотел стать именно человеком, который умеет что-то делать руками, головой, у него есть крутая компетенция и он сделал что-то такое, за что достоин премии.