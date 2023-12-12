Великолучанки стали победителями международного турнира по волейболу
Великолукские спортсменки волбейольного клуба «Титан» стали победителями международного однодневного турнира среди девушек 2009 года рождения и младше. Соревнования прошли в Миорах Белоруссии 9 декабря. Об этом сообщается в группе «Волейбол Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».
В соревнованиях приняли участие две команды из Миор, великолукский волейбольный клуб «Титан» и команда Себежского района.
По итогам соревнований первым стал великолукский клуб. Второе место взяла команда из Миор. Бронзу завоевали спортсменки Себежского района.
Призёров и победителей наградили медалями и памятными подарками.
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