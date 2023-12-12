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Великолучанки стали победителями международного турнира по волейболу

Великолукские спортсменки волбейольного клуба «Титан» стали победителями международного однодневного турнира среди девушек 2009 года рождения и младше. Соревнования прошли в Миорах Белоруссии 9 декабря. Об этом сообщается в группе «Волейбол Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

Великолучанки стали победителями международного турнира по волейболу. Фото: группа «Волейбол Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте»

В соревнованиях приняли участие две команды из Миор, великолукский волейбольный клуб «Титан» и команда Себежского района.

По итогам соревнований первым стал великолукский клуб. Второе место взяла команда из Миор. Бронзу завоевали спортсменки Себежского района.

Призёров и победителей наградили медалями и памятными подарками.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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