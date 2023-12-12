Назначен новый прокурор Красногородского района

18:07, 12 декабря 2023, ПАИ

Младший советник юстиции Станислав Васильев назначен на должность прокурора Красногородского муниципального округа, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Станислав Васильев проходит службу в органах прокуратуры Псковской области с 15 февраля 2016 года, отметили в ведомстве.

Ранее он занимал должности помощника прокурора Красногородского района, помощника прокурора Пыталовского района, помощника прокурора Великих Лук, заместителя прокурора Пыталовского района.