Назначен новый прокурор Красногородского района
Младший советник юстиции Станислав Васильев назначен на должность прокурора Красногородского муниципального округа, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Станислав Васильев проходит службу в органах прокуратуры Псковской области с 15 февраля 2016 года, отметили в ведомстве.
Ранее он занимал должности помощника прокурора Красногородского района, помощника прокурора Пыталовского района, помощника прокурора Великих Лук, заместителя прокурора Пыталовского района.
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