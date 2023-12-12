Конкурс «Лучший по профессии» среди кондитеров прошёл в Пскове

19:50, 12 декабря 2023, ПАИ

Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди кондитеров прошёл в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Пяти участникам было необходимо испечь торт на тему «Символы Псковщины». В приготовлении кулинарных шедевров мастера использовали продукты из предложенного списка, в который входило 70 наименований: свежие травы, ягоды, фрукты, орехи, семена и другие.

Экспертное жюри оценивало работы по 19 критериям, среди которых были вкус и качество, креативность и визуальное впечатление, скорость, соблюдение санитарных требований.

Итоги конкурса подведут 20 декабря. Победители получат по 50 тысяч рублей, призёры – благодарственные письма администрации Пскова и подарки от организаторов конкурса.

Напомним, что ранее прошёл конкурс профессионального мастерства среди парикмахеров. Задача конкура – повысить престиж рабочих специальностей, привлечь молодые кадры к работе на предприятиях города, а также выявить лучших сотрудников.