Конкурс «Лучший по профессии» среди кондитеров прошёл в Пскове
Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди кондитеров прошёл в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.
Пяти участникам было необходимо испечь торт на тему «Символы Псковщины». В приготовлении кулинарных шедевров мастера использовали продукты из предложенного списка, в который входило 70 наименований: свежие травы, ягоды, фрукты, орехи, семена и другие.
Экспертное жюри оценивало работы по 19 критериям, среди которых были вкус и качество, креативность и визуальное впечатление, скорость, соблюдение санитарных требований.
Итоги конкурса подведут 20 декабря. Победители получат по 50 тысяч рублей, призёры – благодарственные письма администрации Пскова и подарки от организаторов конкурса.
Напомним, что ранее прошёл конкурс профессионального мастерства среди парикмахеров. Задача конкура – повысить престиж рабочих специальностей, привлечь молодые кадры к работе на предприятиях города, а также выявить лучших сотрудников.
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