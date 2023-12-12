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Общество

Псковичей приглашают на день открытых дверей Санкт-Петербургского суворовского училища

Псковичей приглашают на день открытых дверей Санкт-Петербургского суворовского военного училища МВД России, который состоится 24 декабря в 11:00, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Гостям проведут экскурсию по учебным классам и территории образовательного учреждения.

Присутствующие также смогут пообщаться с руководящим составом и студентами училища, ознакомиться с особенностями приёмной кампании и условиями обучения.

Училище находится по адресу: Санкт-Петербург, улица Кронштадтская, 3.

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