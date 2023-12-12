Порядка 700 тысяч сотрудников понадобится для охраны всех школ в России

22:18, 12 декабря 2023, ПАИ

Порядка 700 тысяч новых сотрудников Росгвардии и около 600 млрд рублей ежегодно потребуется для организации охраны всех учебных заведений в России, приводит ТАСС слова советника директора Росгвардии Игоря Пышкина.

По его словам, данный вопрос обсуждался ещё несколько лет назад, но из-за нагрузки на федеральный бюджет реализовать его сложно даже на определённое время. Для предотвращения вооружённых нападений на школы в стране работают частные охранные организации (ЧОП), рамки металлодетектора и тревожные кнопки, подчеркнул он.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что охрану в школах должны обеспечивать профессионалы, прошедшие курсы специальной подготовки.