Житель Архангельской области работал курьером у мошенников и забирал деньги у псковских пенсионеров

22:58, 12 декабря 2023, ПАИ

Семь тяжких преступлений в составе организованной преступной группы совершил житель Архангельской области на территории Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Установлено, что в мае 2022 года на городские телефоны пожилых жителей региона поступали телефонные звонки от незнакомцев. Мошенники представлялись сотрудниками правоохранительных органов и заверяли пенсионеров, что их родственники попали в беду, например совершили ДТП, и для их освобождения от уголовной ответственности надо передать деньги курьеру.

26-летний житель Архангельской области получал в чате мессенджера адреса пенсионеров, забирал у них деньги, а затем переводил их на счета мошенников.

От действий злоумышленника пострадали четыре жителя Псковской области, а также пенсионеры из Новгорода и Тюмени. Они отдали мужчине от 84 тысяч до 350 тысяч рублей. За работу неизвестные кураторы из мессенджера выплатили курьеру более 140 тысяч рублей.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).