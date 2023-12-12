Псковичей приглашают на службу в ЭКЦ УМВД России

23:17, 12 декабря 2023, ПАИ

Псковичей приглашают на службу в региональный ЭКЦ УМВД на должность эксперта по направлению «биология», сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В обязанности сотрудника будет входить исследование биологического материала, работа на специализированном оборудовании с использованием реактивов и обработка полученных данных.

Требования к кандидату: высшее образование по специальности «биология» или «химия», годный к исполнению служебных обязанностей и без судимостей, в возрасте до 40 лет. Приветствуется служба в армии.

Условия работы: с понедельника по четверг – с 8:30 до 18:15, в пятницу – с 8:30 до 17:00, обеденный перерыв – с 12:30 до 14:00. Включено медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение и льготное обеспечение детскими дошкольными учреждениями.

Обращаться по телефонам (8 8112) 59-39-70, 59-39-66.