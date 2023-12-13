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Общество

Выставка в Псковском музее-заповеднике временно закрыта для посещения

Выставка «Чести своей никому не отдам» временно закрыта для посещения в Псковском музее-заповеднике сегодня, 13 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Выставка «Части своей никому не отдам» временно закрыта для посещения 13 декабря. Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Выставка закрыта по техническим причинам, отметили в пресс-службе.

Работники музея-заповедника приносят свои извинения за доставленные неудобства.

Напомним, что выставка «Чести своей никому не отдам» приурочена к 210-летию победы русской армии в Отечественной войне 1812 года.

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