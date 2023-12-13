В России разрабатывают защищённый аналог Telegram

11:15, 13 декабря 2023, ПАИ

Разработка нового отечественного мессенджера, позиционируемого в качестве альтернативы Telegram, идёт в России, пишут «Известия».

Новая коммуникационная платформа будет вшита в систему российского смартфона Р-ФОН, презентация которого пройдёт 18 декабря в Москве. В ходе мероприятия разработчик расскажет о цифровой среде «РОСА», объединившей все службы в цельную экосистему. Отмечается, что работать устройство будет на отечественной операционной системе «РОСА Мобайл».

РОСА Мессенджер» подойдёт как для обычных граждан, так и для частного бизнеса и госорганизаций, уточнили в пресс-службе компании-разработчика.

Новый мессенджер будет более безопасным по сравнению с импортными аналогами, отмечают разработчики. Связано это с тем, что поставщики сами пишут драйверы для этих аппаратных компонентов, чтобы они нормально работали в операционной системе. При этом другие устройства, работающие на рынке России, комплектуются разными производителями.

Ранее сообщалось, что 23 зарубежных бренда планируют выйти на российский рынок, в то время как в 2023 году на рынок вышли 19 брендов.

Напомним, что кредиторы в России больше не смогут существенно увеличивать процентную ставку по ипотечным кредитам и займам, если заёмщик отказался оформлять программу страхования. Закон должен вступить в силу с 1 июля 2024 года.