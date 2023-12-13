Псковский футболист стал игроком символической сборной тура Российской премьер-лиги

10:52, 13 декабря 2023, ПАИ

Псковский футболист Владислав Мастерной стал участником символической сборной 18-го тура чемпионата Российской премьер-лиги. Об этом сообщается в группе телеканала «Матч! Премьер» в соцсети «ВКонтакте».

Владислав Мастерной играет за воронежский «Факел». Его команда занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 21 очко. В матче 18-го тура «Факел» сыграл вничью с московским «Динамо» со счётом 1:1.

Отметим, что в отличие от прошлого сезона Владислав Мастерной стал игроком основного состава воронежского клуба. На его счету 14 полных матчей в новом сезоне во всех турнирах.

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