Студент ПсковГУ стал дипломантом Всероссийской олимпиады «Событие в истории России»

12:28, 13 декабря 2023, ПАИ

Четверокурсник исторического факультета ПсковГУ Константин Караичев получил диплом первой степени по итогам VI Всероссийской олимпиады для студентов высших учебных заведений «Событие в истории России». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Олимпиада посвящена важнейшим событиям российской истории, которые в прошлом оказали влияние на развитие России, а в современности формируют идентичность различных социальных групп. Мероприятие направлено на популяризацию исторических знаний и совершенствование профессиональных умений в области изучения российской истории у студентов.

Олимпиада проходила в два этапа. На отборочной ступени студенты выполнили задания, связанные с анализом исторических источников и написанием творческой работы. Заключительный этап был связан с выполнением заданий с открытыми ответами, анализом карт и установлением соответствий.

Добавим, цель олимпиады, которая в этом году прошла на базе Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского, – стимулирование интереса к изучению российской истории на научном уровне, выявление и поддержка талантливой молодёжи.