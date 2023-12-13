Бетоновоз и легковой автомобиль столкнулись в Пскове

12:51, 13 декабря 2023, ПАИ

Бетоновоз и легковой автомобиль столкнулись в Пскове, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»









Столкновение бетоновоза и Renault Logan произошло у дома № 118 на улице Ипподромной в Пскове.

Сообщается, что пострадавших нет.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.