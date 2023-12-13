Бетоновоз и легковой автомобиль столкнулись в Пскове
Бетоновоз и легковой автомобиль столкнулись в Пскове, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
Столкновение бетоновоза и Renault Logan произошло у дома № 118 на улице Ипподромной в Пскове.
Сообщается, что пострадавших нет.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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