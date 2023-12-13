Шесть лет колонии грозит жителю Пыталовского района за кражу со взломом

12:53, 13 декабря 2023, ПАИ

Шесть лет колонии грозит 41-летнему жителю Пыталовского района, который обвиняется в тайном хищении чужого имущества, совершенном с незаконным проникновением в жилище. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре муниципалитета.

14 сентября мужчина проник в чужой дом в Пыталово, откуда украл паяльник, электроплитку, наручные часы и другое имущество на общую сумму немногим больше 4400 рублей. Со двора он похитил 11 металлических дуг в полимерной обмотке стоимостью 572 рубля.

Уголовное дело направлено в Пыталовский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция ч. 3 ст. 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.