Специалисты ПсковГУ представили опыт трудоустройства студентов с ОВЗ

13:01, 13 декабря 2023, ПАИ

Опыт сопровождения и трудоустройства студентов с инвалидностью и ОВЗ представили на круглом столе сотрудники Центра компетенций, карьеры и трудоустройства и социальный педагог отдела социальной защиты обучающихся ПсковГУ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Встреча прошла в Центре занятости населения в Пскове в рамках ярмарки вакантных рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В мероприятии также приняли участи представители Псковской областной организации Всероссийского общества инвалидов, филиала Государственного фонда поддержки ветеранов специальной военной операции «Защитники Отечества» по Псковской области, Центра опережающей профессиональной подготовки Псковской области, Национального центра «Абилимпикс», Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса.

Участники круглого стола обозначили проблемы и пути решения трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья.