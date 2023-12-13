Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Специалисты ПсковГУ представили опыт трудоустройства студентов с ОВЗ

Опыт сопровождения и трудоустройства студентов с инвалидностью и ОВЗ представили на круглом столе сотрудники Центра компетенций, карьеры и трудоустройства и социальный педагог отдела социальной защиты обучающихся ПсковГУ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Специалисты ПсковГУ представили опыт трудоустройства студентов с ОВЗ. Фото: пресс-служба ПсковГУ

Встреча прошла в Центре занятости населения в Пскове в рамках ярмарки вакантных рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В мероприятии также приняли участи представители Псковской областной организации Всероссийского общества инвалидов, филиала Государственного фонда поддержки ветеранов специальной военной операции «Защитники Отечества» по Псковской области, Центра опережающей профессиональной подготовки Псковской области, Национального центра «Абилимпикс», Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса.

Участники круглого стола обозначили проблемы и пути решения трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 декабря 2023

Число погибших в ДТП в Пскове сократилось более чем на 50%
13 декабря 2023

Умер журналист Андрей Константинов
13 декабря 2023

До +1 градуса ожидается в Псковской области 14 декабря
13 декабря 2023

Владимир Папорт станет гостем программы «Среда обитания»
13 декабря 2023

Новогодние инсталляции установили в Острове
13 декабря 2023

В Гдовский музей заехал Mercedes
13 декабря 2023

Предстоящий День Псковской области на выставке «Россия» обсуждают в медиацентре ПАИ
13 декабря 2023

Телефоны управления образования изменились в Великих Луках

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...