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Происшествия

В Великих Луках любителя шоколада и велосипедов отправили в тюрьму

Тюрьма ждёт великолучанина, совершившего грабёж и четыре кражи чужого имущества. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В Великих Луках любителя шоколада и велосипедов отправили в тюрьму. Фото: ПАИ

Суд установил, что мужчина в мае текущего года в одном из магазинов взял со стеллажа бритвенные станки общей стоимостью 1 922 рубля и сообщил кассиру об оплате с использованием банковской карты. При этом мужчина, не намереваясь оплачивать товар, приложил к терминалу для оплаты покупок дисконтную карту. Проигнорировав требование кассира вернуться к терминалу и оплатить покупку, мужчина с похищенным выбежал из магазина и скрылся.

Мужчина совершил ещё одну кражу в мае. Он похитил из подъезда многоквартирного дома на улице Пескарёва в Великих Луках велосипед марки Stels Navigator стоимостью 14 000 рублей. Мужчина отсоединил противоугонный трос при помощи кусачек.

Кроме того, великолучанин украл велосипед марки MSEP стоимостью 5 500 рублей в одном из дворов на улице Дружбы в Великих Луках в июне 2023 года, а также похитил из магазина 17 плиток шоколада общей стоимостью 3 961 рубль.

Также мужчина украл ещё в одном магазине на проспекте Гагарина в Великих Луках шоколад на сумму 4 948 рублей.

Великолукский городской суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в колонии-поселении, а также суд присоединил неотбытую часть наказания по предыдущему приговору.

Мужчину взяли под стражу в зале суда.

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