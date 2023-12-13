Российская федерация баскетбола приняла в члены «Федерацию баскетбола Псковской области»

14:01, 13 декабря 2023, ПАИ

Исполком Российской федерации баскетбола принял в члены общественную организацию «Федерация баскетбола Псковской области». Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель «Федерации баскетбола Псковской области» Игорь Иванов.

Игорь Иванов рассказал, что «Федерация баскетбола Псковской области» занимается организацией соревнований преимущественно на юге региона.

Также отметим, что в Псковской области организацией, которая аккредитована в Министерстве спорта России, является «Псковская региональная федерация баскетбола». Её президент – Матвей Петров. Она отвечает за развитие баскетбола во всём регионе.

«Наша организация существует не во вред действующей региональной федерации баскетбола, а как альтернатива. Когда несколько организаций работают на одном поле, ты в любом случае постараешься сделать что-нибудь интереснее, чтобы стать лучше», – сообщил Игорь Иванов.

«Я считаю, что это правильный шаг. Будет больше соревнований в области. Это создаёт конкуренцию действующей федерации. Станет больше соревнований. Для баскетболистов области это будет только плюс», – пояснил собеседник ПАИ.

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