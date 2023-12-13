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Спорт

Российская федерация баскетбола приняла в члены «Федерацию баскетбола Псковской области»

Исполком Российской федерации баскетбола принял в члены общественную организацию «Федерация баскетбола Псковской области». Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель «Федерации баскетбола Псковской области» Игорь Иванов.

Российская федерация баскетбола приняла в члены «Федерацию баскетбола Псковской области». Фото ПАИ

Игорь Иванов рассказал, что «Федерация баскетбола Псковской области» занимается организацией соревнований преимущественно на юге региона.

Также отметим, что в Псковской области организацией, которая аккредитована в Министерстве спорта России, является «Псковская региональная федерация баскетбола». Её президент – Матвей Петров. Она отвечает за развитие баскетбола во всём регионе.

«Наша организация существует не во вред действующей региональной федерации баскетбола, а как альтернатива. Когда несколько организаций работают на одном поле, ты в любом случае постараешься сделать что-нибудь интереснее, чтобы стать лучше», – сообщил Игорь Иванов.

«Я считаю, что это правильный шаг. Будет больше соревнований в области. Это создаёт конкуренцию действующей федерации. Станет больше соревнований. Для баскетболистов области это будет только плюс», – пояснил собеседник ПАИ.

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