Лучшего спортсмена Псковской области 2023 года выбирают в Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ»

15:21, 13 декабря 2023, ПАИ

Лучшего спортсмена Псковской области 2023 года выбирают в Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

16 спортсменов, которые продемонстрировали высокие спортивные результаты в течение года, примут участие в голосовании. Среди них Наталья Спиридонова, Мухаммад Шехов, Ника Снеткова и другие.

14 декабря состоится жеребьёвка, по итогам которой участников распределят по парам. Каждый день в Telegram-канале будет проходить голосование на протяжении 24 часов. Победитель пройдёт в следующий этап, а проигравший выйдет из борьбы.

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