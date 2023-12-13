Лучшего спортсмена Псковской области 2023 года выбирают в Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ»
Лучшего спортсмена Псковской области 2023 года выбирают в Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
16 спортсменов, которые продемонстрировали высокие спортивные результаты в течение года, примут участие в голосовании. Среди них Наталья Спиридонова, Мухаммад Шехов, Ника Снеткова и другие.
14 декабря состоится жеребьёвка, по итогам которой участников распределят по парам. Каждый день в Telegram-канале будет проходить голосование на протяжении 24 часов. Победитель пройдёт в следующий этап, а проигравший выйдет из борьбы.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Лучшего спортсмена Псковской области 2023 года выбирают в Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ»
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