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Лекцию об Анне Вульф проведут в Псковском кремле

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает псковичей и гостей Пскова на бесплатную лекцию «…И в сердце дума заронилась; пора пришла, она влюбилась». Жизнь и судьба уездных барышень Тригорского. Анна Вульф». Проведёт лекцию научный сотрудник музея-усадьбы «Тригорское» Сергей Пинчук. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Александр Заславский. Пушкин и Языков в доме Осиповых и Вульфов в Тригорском (1949 год). Фото из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Исследователь развернёт перед своими слушателями общую картину жизни в Тригорском, расскажет о судьбах и характерах соседок сосланного в псковское родовое имение Пушкина. Но главной героиней повествования станет Анна Вульф – старшая дочь владелицы имения Прасковьи Осиповой (урождённой Вындомской, в первом замужестве Вульф).

Обещаны интересные подробности о детстве и воспитании этой удивительной барышни, рассказ о её дружбе с Анной Керн, вдохновившей великого поэта на создание стихотворения «К***» («Я помню чудное мгновенье…»). Особая тема разговора – чувства самой верной поклонницы Пушкина к своему кумиру, её переписка с Александром Сергеевичем и стихи, которые поэт посвятил этой своей приятельнице – умной и ироничной.

Лекция «…И в сердце дума заронилась; пора пришла, она влюбилась» пройдёт в Пскове в социально-культурном центре «Троицкий» (улица Кремль, 2) 14 декабря. Начнут её в 12:00.

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