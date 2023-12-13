Лекцию об Анне Вульф проведут в Псковском кремле

15:17, 13 декабря 2023, ПАИ

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает псковичей и гостей Пскова на бесплатную лекцию «…И в сердце дума заронилась; пора пришла, она влюбилась». Жизнь и судьба уездных барышень Тригорского. Анна Вульф». Проведёт лекцию научный сотрудник музея-усадьбы «Тригорское» Сергей Пинчук. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Исследователь развернёт перед своими слушателями общую картину жизни в Тригорском, расскажет о судьбах и характерах соседок сосланного в псковское родовое имение Пушкина. Но главной героиней повествования станет Анна Вульф – старшая дочь владелицы имения Прасковьи Осиповой (урождённой Вындомской, в первом замужестве Вульф).

Обещаны интересные подробности о детстве и воспитании этой удивительной барышни, рассказ о её дружбе с Анной Керн, вдохновившей великого поэта на создание стихотворения «К***» («Я помню чудное мгновенье…»). Особая тема разговора – чувства самой верной поклонницы Пушкина к своему кумиру, её переписка с Александром Сергеевичем и стихи, которые поэт посвятил этой своей приятельнице – умной и ироничной.

Лекция «…И в сердце дума заронилась; пора пришла, она влюбилась» пройдёт в Пскове в социально-культурном центре «Троицкий» (улица Кремль, 2) 14 декабря. Начнут её в 12:00.