В Москве дети из благополучных семей всё чаще оказываются в СИЗО

15:50, 13 декабря 2023, ПАИ

В Москве дети из благополучных семей всё чаще оказываются в следственных изоляторах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника начальника управления по соблюдению прав человека в УИС УФСИН России по Москве Марину Васину.

Число подростков, находящихся в СИЗО, значительно увеличилось в 2023 году. На сегодняшний день в московских изоляторах находится более 50 несовершеннолетних, это в 2,5 раза больше, чем в начале года. Многие обвиняются по экстремистским и террористическим статьям, уточнила Марина Васина.

Большинство подростков, находящихся в изоляторе, совершили поджог релейных шкафов на железной дороге. Такое преступление расценивается как диверсия (статья 281 УК РФ). Поджигателю может грозить лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

В УФСИН отметили, что чаще всего у обвиняемых благополучные семьи, подростки успешны в обучении и спорте.