Депутаты Псковской гордумы познакомились с работой теплосетей

15:01, 13 декабря 2023, ПАИ

Знакомство с работой Псковских теплосетей стало темой очередного занятия образовательного курса для депутатов Псковской городской Думы и их помощников, которое прошло в среду, 13 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Думы.

Директор предприятия Игорь Максимов рассказал гостям об истории и особенностях работы Псковских тепловых сетей, а также ответил на многочисленные вопросы. Кроме того, участники мероприятия побывали в местном музее, созданном руками сотрудников, и в котельной № 20.

Псковские тепловые сети ведут историю с 20 декабря 1966 года. Сейчас здесь работают около тысячи человек, обслуживающих несколько сотен километров тепловых сетей и 26 котельных и обеспечивающих теплом более 80 % жителей и предприятий города.