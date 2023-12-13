Депутаты Псковской гордумы познакомились с работой теплосетей
Знакомство с работой Псковских теплосетей стало темой очередного занятия образовательного курса для депутатов Псковской городской Думы и их помощников, которое прошло в среду, 13 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Думы.
Директор предприятия Игорь Максимов рассказал гостям об истории и особенностях работы Псковских тепловых сетей, а также ответил на многочисленные вопросы. Кроме того, участники мероприятия побывали в местном музее, созданном руками сотрудников, и в котельной № 20.
Псковские тепловые сети ведут историю с 20 декабря 1966 года. Сейчас здесь работают около тысячи человек, обслуживающих несколько сотен километров тепловых сетей и 26 котельных и обеспечивающих теплом более 80 % жителей и предприятий города.
Иван Белугин: Локнянский штаб «Мы вместе» будет выдвинут на «Народное признание – 2023»
Александр Голышев: На прямой линии с Путиным важно услышать главные векторы развития страны