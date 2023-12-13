Совфед одобрил ужесточение наказания за пронос телефонов осуждённым

15:35, 13 декабря 2023, ПАИ

За пронос телефонов в места лишения свободы будут наказывать строже. Такой закон одобрил Совет Федерации на пленарном заседании сегодня, 13 декабря, пишет РИА Новости.

Один из законов ужесточает административную ответственность за пронос телефона, второй – вводит уголовную за повторное совершение противоправного деяния.

За попытку пронести в колонию или СИЗО запрещённые предметы, вещества или продукты предполагается ввести штраф от пяти до десяти тысяч рублей (ранее он составлял от трёх до пяти тысяч рублей). Соответствующие изменения вносят в статью 19.12 КоАП РФ.

Передача или попытка передачи человеку телефона, других средств коммуникации или аксессуаров к нему, запрещённых законом, выделяется в отдельную категорию и предполагает наложение штрафа в размере от 25 до 50 тысяч рублей.

Вторым законом дополнят УК РФ новой статьёй, которая предусматривает уголовную ответственность за передачу средств коммуникации человеком, который уже имеет административное наказание, предусмотренное частью 2 статьи 19.12 КоАП РФ, или имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного статьей 321.1 УК РФ. За это устанавливается наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.