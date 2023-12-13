Работы по установке мемориальной плиты завершили в Дновском районе
Работы по установке мемориальной плиты на памятном знаке Н. М. Бороздину завершили в деревне Костыжицы Дновского района, сообщил глава муниципалитета Михаил Шауркин в своём Telegram-канале.
В прошлом году ТОС «Внуки Николая Бороздина» из деревни Костыжицы стал победителем областного конкурса грантов и успешно реализовал проект «Недаром помнит вся Россия». Он позволил завершить первый этап ремонта памятника.
В этом году ТОС тоже принимал участие в областном конкурсе, но победителем не стал. Зато получил грант другого конкурса – «Лучшее территориальное общественное самоуправление». На эти средства провели очередные ремонтные работы.
На данный момент осталось выполнить третий этап ремонтных работ, и тогда работа полностью завершится. Это является одной из задач в следующем году, отметил Михаил Шауркин.
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