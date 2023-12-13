Работы по установке мемориальной плиты завершили в Дновском районе

17:14, 13 декабря 2023, ПАИ

Работы по установке мемориальной плиты на памятном знаке Н. М. Бороздину завершили в деревне Костыжицы Дновского района, сообщил глава муниципалитета Михаил Шауркин в своём Telegram-канале.

В прошлом году ТОС «Внуки Николая Бороздина» из деревни Костыжицы стал победителем областного конкурса грантов и успешно реализовал проект «Недаром помнит вся Россия». Он позволил завершить первый этап ремонта памятника.

В этом году ТОС тоже принимал участие в областном конкурсе, но победителем не стал. Зато получил грант другого конкурса – «Лучшее территориальное общественное самоуправление». На эти средства провели очередные ремонтные работы.

На данный момент осталось выполнить третий этап ремонтных работ, и тогда работа полностью завершится. Это является одной из задач в следующем году, отметил Михаил Шауркин.