В России впервые лишили гражданства за преступление

18:25, 13 декабря 2023, ПАИ

В России впервые лишили гражданства за преступление, сообщает пресс-служба столичного управления МВД.

В Москве за оборот наркотиков задержали и привлекли к уголовной ответственности двоих приезжих россиян, которые недавно получили гражданство.

По данным МВД, у одного из мужчин обнаружили и изъяли 19 свёртков с наркотическим веществом, у второго – один.

Задержанных осудили по части 2 статьи 228 УК РФ. Их лишили приобретённого российского гражданства.

Напомним, что возможность прекращения гражданства России вследствие совершения преступления предусмотрена статьёй 24 нового федерального закона о гражданстве, который вступил в силу 26 октября.