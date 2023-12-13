23-й региональный турнир по боксу пройдёт в Пскове

16:35, 13 декабря 2023, ПАИ

23-й региональный турнир по боксу, посвящённый памяти боксёров Пскова, пройдёт в центральном зале бокса Псковской области в Пскове с 13 по 17 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной федерации бокса.

Соревнования пройдут в пяти возрастных группах: юноши 2012-2013, 2010-2011, 2008-2009 годов рождения, юниоры 2006-2007 годов рождения и мужчины 2005 года рождения и старше.

В состязаниях примут участие 127 спортсменов из Пскова, Великих Лук, Санкт-Петербурга, Пустошки, Печор, Локни, Дедовичей, Минска, Витебска и Острова.

Сегодня соревнования стартуют в 17:00, 14 декабря – в 16:00, 15 декабря – в 14:00, 16 декабря – в 12:00.

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