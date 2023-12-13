Директор Эрмитажа оценил значение постановки в Псковском театре для сотрудничества России и Китая

16:41, 13 декабря 2023, ПАИ

Генеральный директор Государственного Эрмитажа, декан Восточного факультета СПбГУ, ученый-востоковед Михаил Пиотровский прокомментировал значение постановки романа «Лягушки» китайского писателя Мо Яня в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

Спикер высказал свое мнение во время телемоста с писателем и дирекцией Псковского театра драмы, проходящего в рамках «Мо Янь феста», отвечая на вопрос генерального директора Китайского агентства авторских прав на литературные произведения Чжан Хунбо о роли российско-китайских культурных связей на фоне глобализации.

«Я думаю, что наши связи могут быть образцовыми, – отметил Михаил Пиотровский, пояснив, что сегодня глобализация выродилась в “вульгарную глобализацию”, в стремление к унификации. – И в условиях множества культурных суверенитетов особенно важно, как они будут говорить друг с другом, как будут наведены мосты между ними и как сделать так, чтобы движение по этим мостам было и в ту, и в другую сторону. Я думаю, что здесь Россия и Китай могут показать хороший пример».

Одним из примеров установления образцовых культурных связей между странами спикер назвал псковскую постановку романа «Лягушки». «В частности, примером альтернативы глобализации может послужить постановка “Лягушек”, произведения китайского автора, казалось бы, исключительно про китайскую ситуацию, и постановка не где-нибудь, а в Пскове, в самом русском городе России, стоящем на границе с Западом. Псков – тот русский город, который всегда в боях сохранял культурный суверенитет и русскую самобытность. Это хороший пример. Его нужно показывать, обсуждать, рассказывать о нем. И если мы будем говорить об этом, то все недостатки и беды глобализма уйдут и возникнет нормальный интернационализм», – заключил Михаил Пиотровский.

В Пскове завершился шестидневный фестиваль китайской культуры «Мо Янь фест», посвященный творчеству всемирно известного писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе Мо Яня. Псковский театр драмы – первый театр в России, где появилась сценическая версия знаменитого романа Мо Яня «Лягушки», и первый государственный театр в стране, который обратился к современной литературе Китая в XXI веке. Премьера спектакля вызвала резонанс в российском театральном сообществе, подтверждением чему могут служить восемь номинаций на Национальную театральную премию России «Золотая маска».