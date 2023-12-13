Псковички стали призёрами открытого первенства Пензы по художественной гимнастике

17:20, 13 декабря 2023, ПАИ

Псковички, воспитанницы спортшколы «Гармония», стали призёрами открытого первенства Пензы по художественной гимнастике, которое прошло во дворце спорта «Буртасы» 7 и 8 декабря. Об этом сообщается в группе спортшколы в соцсети «ВКонтакте».

Первые места группы «А» заняли Оливия Аверина и Анна Шкляр. Серебряную медаль взяла Кира Александрова. Также в этой группе у псковичек две бронзы – у Янины Дощенко и Дарины Корабухиной.

В группе «Б» воспитанницы «Гармонии» также отличились медалями. Алёна Новожилова стала победительницей, а Стефания Смирнова взяла бронзу.

Также специальный приз от организаторов соревнований «Мисс артистизм» достался Алёне Новожиловой.

Тренером спортсменок является Елена Тихая.

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