Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псковички стали призёрами открытого первенства Пензы по художественной гимнастике

Псковички, воспитанницы спортшколы «Гармония», стали призёрами открытого первенства Пензы по художественной гимнастике, которое прошло во дворце спорта «Буртасы» 7 и 8 декабря. Об этом сообщается в группе спортшколы в соцсети «ВКонтакте».

Псковички стали призёрами открытого первенства Пензы по художественной гимнастике. Фото: спортшкола «Гармония»

Первые места группы «А» заняли Оливия Аверина и Анна Шкляр. Серебряную медаль взяла Кира Александрова. Также в этой группе у псковичек две бронзы – у Янины Дощенко и Дарины Корабухиной.

В группе «Б» воспитанницы «Гармонии» также отличились медалями. Алёна Новожилова стала победительницей, а Стефания Смирнова взяла бронзу.

Также специальный приз от организаторов соревнований «Мисс артистизм» достался Алёне Новожиловой.

Тренером спортсменок является Елена Тихая.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 декабря 2023

Псковички стали призёрами открытого первенства Пензы по художественной гимнастике
13 декабря 2023

23-й региональный турнир по боксу пройдёт в Пскове
13 декабря 2023

Лучшего спортсмена Псковской области 2023 года выбирают в Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ»
13 декабря 2023

Псковички стали призёрами чемпионата по воздушной гимнастике в Москве
13 декабря 2023

Российская федерация баскетбола приняла в члены «Федерацию баскетбола Псковской области»
13 декабря 2023

Псковский футболист стал игроком символической сборной тура Российской премьер-лиги
12 декабря 2023

Великолучанки стали победителями международного турнира по волейболу
12 декабря 2023

Итоги легкоатлетического псковского сезона подвела эксперт

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...