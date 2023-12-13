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Общество

Сказка на колесах: как появился новогодний «Запорожец», покоривший сердца псковичей

Новогодний «Запорожец» появился на территории одного из кафе на улице Леона Поземского в Пскове. Для фото со сказочной инсталляцией выстраиваются целые очереди, рассказала индивидуальный предприниматель, руководитель кафе «Крем-брюле» Мария Андреева в беседе с корреспондентом ПАИ.

Сказка на колесах: новогодний «Запорожец» покорил сердца псковичей. Фото: ПАИ

«Это моя давняя мечта, но я не знала, как мне воплотить такую идею машины с ёлкой. Я думала воплотить ее на тортах, пряниках, наших подушках в декоре. Но когда мы с коллективом думали, какой декор сделать на улице, Наталья из известной псковской студии дизайна и флористики предложила сделать красный «Запорожец» с ёлкой и подарками», – поделилась она.

Весь коллектив начал оперативно обзванивать знакомых, искать на интернет-площадках авто. Автомобиль нашелся у отца кондитера кафе.

«Автомобиль был весь сгнивший, двигателя в нем уже нет. Мы забрали этот «Запорожец», отвезли в теплую покрасочную, где наши строители приложили огромный труд, чтобы этот автомобиль отреставрировать и закрасить. Разные люди начали помогать – кто-то наклейки привез, кто-то номера. Здесь уже пошло творчество. Мы нарубили три багажника разных веток – еловых, сосновых, можжевеловых, закупили игрушки, гирлянды, упаковочную бумагу. Наши строители делали из гипсокартона кубы, чтобы их закрепить на автомобиле. Наши декораторы из студии украсили елочными игрушками, ветками. Особенно проявил себя наш прораб Сергей – он вложил в этот автомобиль всю свою душу, фантазию», – рассказала Мария Андреева.

  • Превращение «Запорожца» в новогодний арт-объект
    Фото: Фото предоставила Мария Андреева
  • Превращение «Запорожца» в новогодний арт-объект
    Фото: Фото предоставила Мария Андреева
  • Превращение «Запорожца» в новогодний арт-объект
    Фото: Фото предоставила Мария Андреева
  • Превращение «Запорожца» в новогодний арт-объект
    Фото: Фото предоставила Мария Андреева
  • Превращение «Запорожца» в новогодний арт-объект
    Фото: Фото предоставила Мария Андреева
  • Превращение «Запорожца» в новогодний арт-объект
    Фото: Фото предоставила Мария Андреева
  • Превращение «Запорожца» в новогодний арт-объект
    Фото: Фото предоставила Мария Андреева
  • Превращение «Запорожца» в новогодний арт-объект
    Фото: Фото предоставила Мария Андреева

Для того чтобы у автомобиля от вывески горели фары, прокопали зимой землю, установили удлинители и провели в автомобиль всю электрику.

Всего в создании новогоднего арт-объекта принимала команда из более чем десяти человек.

«Мы, конечно, предполагали, что жителям города очень понравится наша локация, но мы не ожидали, что будут стоять очереди, чтобы сфотографироваться. Мы очень рады, что жителям города понравилась наша идея, наше исполнение. Мы создали новогоднюю сказку, которая очень привлекает жителей нашего города», – подчеркнула руководитель кафе.

Планируется, что композиция простоит до конца января.

«Все зависит от того, сколько ветки простоят, они уже немного осыпаются. Хотим, чтобы хотя бы каникулы отстояла, но надеемся, что до конца января отстоит. Потом планируем проводы зимы и Масленицу, планируем, что это будет следующая фотозона», – рассказала Мария Андреева.

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