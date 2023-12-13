80-летие отмечает заслуженный участковый России из Пыталовского района

18:31, 13 декабря 2023, ПАИ

80-летний юбилей отмечает майор милиции в отставке, заслуженный участковый России из Пыталовского района Владимир Вересов, сообщает газета «Наша жизнь».

За плечами мужчины 34 года стажа, 31 из которых – участковым.

«Какие бы ни происходили перемены в мире, в стране, для жителей села Владимир Анатольевич оставался гарантом стабильности, надёжности, порядка. Жители шли к нему со своими проблемами, бедами. Владимир Анатольевич наделён смелостью, твёрдой выдержкой, хорошей физической подготовкой и огромной силой духа. Конечно, выручала и поддержка семьи. У него надёжный тыл – это его жена Нина Ивановна. В браке уже более 50 лет. Вместе они вырастили троих замечательных сыновей, достойных граждан нашей России: они занимают высокие должности, офицеры. В семье Вересовых восемь внуков», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Владимира Вересова вспоминают в отделе с почтением. «Человек он скромный, но у него много наград, в том числе медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», медали за выслугу лет в МВД первой, второй и третьей степеней, юбилейные медали. Он неоднократно был занесён на доску почёта УВД и дважды – в галерею почёта «Лучшие люди района», – подчеркнули в газете.

Сам Владимир Вересов считает, что участковый – это зеркало правоохранительных органов. «Я был непримирим с нарушителями закона, не смотрел на их ранги и должности. В наше время за заслугами не гнались, пришёл – значит, надо работать», – говорит юбиляр.

Владимира Вересова пришли поздравить председатель Совета ветеранов правоохранительных органов Николай Шалыгин, председатель районного Совета ветеранов Елена Фёдорова, начальник отделения УУП ОМВД России по Пыталовскому району Ольга Волчок, представители Общественного совета при ОМВД России по Пыталовскому району Алла Бирюлева и Молодёжного центра Наталья Медведева. Они пожелали имениннику крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного счастья и мирного неба.