700 кг мяса диких животных не пропустили на границе в Псковской области
700 кг мяса не пропустили на российско-белорусской границе в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
В ходе проверки выяснилось, что на двух партиях мяса диких животных (косуль, лося, кабана) отсутствовали маркировки и ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие безопасность и происхождение партий груза. Кроме того, транспортное средство не было оснащено холодильным оборудованием.
Перемещение 700 кг мяса по таможенной территории ЕАЭС запрещено, оформлены акты о возврате груза.
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