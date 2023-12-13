700 кг мяса диких животных не пропустили на границе в Псковской области

20:39, 13 декабря 2023, ПАИ

700 кг мяса не пропустили на российско-белорусской границе в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В ходе проверки выяснилось, что на двух партиях мяса диких животных (косуль, лося, кабана) отсутствовали маркировки и ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие безопасность и происхождение партий груза. Кроме того, транспортное средство не было оснащено холодильным оборудованием.

Перемещение 700 кг мяса по таможенной территории ЕАЭС запрещено, оформлены акты о возврате груза.