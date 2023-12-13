Сборник статей о творчестве Рахманинова презентовали в Псковском колледже искусств

20:57, 13 декабря 2023, ПАИ

Презентация сборника докладов Международной научно-практической конференции «Творчество С.В. Рахманинова и сокровища Серебряного века» прошла в Псковском областном колледже искусств имени Римского-Корсакова, сообщили ПАИ в пресс-службе образовательного учреждения.

Презентация сборника состоялась 6 декабря, сама конференция – 30 марта 2023 года в Большом концертном зале колледжа.

В конференции приняли участие специалисты из разных регионов России и зарубежья. С докладами выступили учёные-музыковеды Санкт-Петербургской и Петрозаводской консерваторий, специалисты Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Курбатова, научно-просветительского центра русского языка и культуры имени профессора Маймина, Псковского музея-заповедника, союза архитекторов России. В дистанционном формате на конференции выступили эксперты из Германии, Франции, Китая.

Сборник статей и материалов о творчестве Рахманинова напечатан в издательстве «Логос» и содержит тексты 21 доклада. Ознакомиться с его содержанием можно в библиотеке музыкального отделения Псковского областного колледжа искусств имени Римского-Корсакова.

В пресс-службе добавили, что в течение 2023 года студенты колледжа неоднократно участвовали в конкурсах, посвящённых юбилею Рахманинова. Самыми значительными из них стали XVI Всероссийский конкурс имени Рахманинова в Великом Новгороде, I Всероссийский фестиваль «Народный Рахманинов» в Москве и очно-заочный конкурс по музыкальной литературе «Юный музыковед».