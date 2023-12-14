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Общество

Производителей могут обязать использовать стандартную упаковку для продуктов

Минпромторг готов рассмотреть поправки в технический регламент «О безопасности пищевой продукции» в части обязательного использования стандартных упаковок весом в 200 граммов, 500 граммов либо объемом 1 литр, 2 литра и так далее. Речь идет о социально значимых продуктах: о молоке, сахаре, подсолнечном масле и так далее. Об этом со ссылкой на замглавы ведомства Виктора Евтухова пишут «Известия».

Он считает, что такую меру можно предложить для обсуждения коллегам из ЕАЭС. Издание запросило пресс-службу ЕЭК. Если производители откажутся от попыток манипулировать потребительским рынком через незаметное уменьшение объема упаковки, то это будет способствовать его прозрачности, уверен чиновник.

В начале ноября Генпрокуратура внесла поправки в ГОСТ «Требования к количеству фасованных товаров» (добровольный к исполнению документ): они предписали производителям социально значимой продукции выпускать ее в стандартизированной упаковке. Но таким требованиям нужно соответствовать только в том случае, если компании изготавливают продукцию по стандарту. Если товар сделали по техническим условиям, то продукцию можно фасовать в любую тару.

Изменения нужны для того, чтобы перестать вводить в заблуждение потребителей, заявил Виктор Евтухов. Уменьшение производителями массы и количества товара, без снижения, а то и с увеличением стоимости, называют шкринфляцией. Этот способ, конечно, помогает изготовителям снизить свои издержки, однако все это делается за счет злоупотребления доверием потребителя, отметил чиновник. 

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