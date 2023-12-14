Какие новогодние блюда больше всего подорожали за год, посчитали аналитики

08:47, 14 декабря 2023, ПАИ

Среди традиционных новогодних блюд в России за последний год существенно подорожали яйца под майонезом (на 54%) и заливная рыба (на 27%). Аналитики системы сервисов «Контур.Маркет» изучили чеки более 100 тысяч магазинов во всех регионах РФ за ноябрь и декабрь 2022 и 2023 годов, принимая во внимание блюда из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» – яйца под майонезом, заливную рыбу, оливье и селедку под шубой, пишет РИА Новости.

Стоимость приготовления яиц под майонезом в текущем году выросла на 54%, достигнув 83,6 рубля за порцию из пяти яиц, в сравнении с прошлым годом, где цена составляла 54,3 рубля. Аналитики отметили, что основной вклад в увеличение стоимости блюда внес репчатый лук, который подорожал на 78% в ноябре-декабре этого года. Куриные яйца подорожали на 69%, в то время как майонез, напротив, стал дешевле на 7%.

Вторым блюдом по степени увеличения цен стала заливная рыба, приготовленная из филе осетра, моркови, яиц, лука, лимона, зелени и специй. Её стоимость возросла на 27%, достигнув отметки в 3154,8 рубля. Заметный рост цен отмечен на лук, яйца и морковь – на 71%. Также подорожали осетр и лимоны – на 27% и 20% соответственно.

Среди традиционных блюд новогоднего стола салаты оказались менее подверженными заметному увеличению цен. Например, стоимость приготовления оливье увеличилась на 23%, достигнув отметки в 545,6 рубля. Среди ингредиентов цены на лук, морковь и яйца существенно повысились, в то время как картошка подорожала на 19%, а вареная колбаса – на 9%. Майонез же стал дешевле.

Эксперты заключили, что на покупку ингредиентов для селедки под шубой в этом году придется потратить на 18% больше, чем в прошлом, – 327,8 рубля. Основной продукт блюда, селедка, подорожал на 22%, картошка – на 19%, а свекла – на 3%. Аналитики заключили, что этот рост является незначительным по сравнению с другими овощами, которые показали максимальный рост, например лук (рост на 78%) и морковь (рост на 71%).